سياحة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نمو السياحة الحلال في ماليزيا





نمت معدلات السياحة الحلال في ماليزيا، حيث تعتبر الطفرة السياحية التي تشهدها الدول الإسلامية، نعمة كبيرة على الفنادق التي تسمى فنادق الحلال.



وذكرت شبكة (سي ان ان) موني الأمريكية اليوم الثلاثاء: إن (بردانا) أول فندق حلال في ماليزيا، يقع بالقرب من برج بتروناس المزدوج.



وتعني الفنادق الحلال أنها تدار حسب الشريعة الإسلامية، وينطبق ذلك على السلع والخدمات المقدمة في الفندق.



ويمثل المسلمون 60 في المائة من سكان ماليزيا وتشهد السياحة الحلال نموا ملحوظا وتعود بأرباح جيدة، وتجذب كلا من السكان المحليين والزائرين من دول أخرى.



ومن أجل ذلك، يرتفع عدد الفنادق التي تطلب الحصول على شهادة إجازة إسلامية، حيث ارتفعت الطلبات بنسبة 25 – 30 في المائة منذ عام 2012م، وفق ما قاله سراج الدين سهيمي رئيس الهيئة التي تمنح تلك الإجازة في ماليزيا.

سبأ [02/مايو/2017] كوالالمبور- سبأ:سبأ