ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - مايو - 2017 الساعة 07:09:48م
رئيس الوزراء يستقبل وفد المجلس النرويجي للاجئين ويناقش معه جوانب التعاون في المجال الإنساني
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء، وفد المجلس النرويجي للاجئين الذي يزور الجمهورية اليمنية حاليا برئاسة امينه العام جان آجلان.
اضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه السادس عشر.. واستشهاد الأسير المحرر مازن المغربي
دخل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، اليوم الثلاثاء، يومهم السادس عشر على التوالي ضمن "إضراب الحرية والكرامة" منذ 17 ابريل 2017، وسط تواصل المسيرات والمهرجانات والفعاليات المحلية والدولية التضامنية معهم...
أسعار الذهب تستقر قرب أقل سعر في 3 أسابيع مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة
استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بدعم من الطلب على الأصول العالية المخاطر ووصول الدولار لأعلى مستوياته في 6 أسابيع أمام الين.
وزير الشباب يناقش مع مفوضية كشافة أمانة العاصمة برنامج حملاتها الرمضانية
ناقش وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد خلال لقائه اليوم بمفوضية كشافة أمانة العاصمة برنامج أنشطة المفوضية خلال شهر رمضان المبارك.
آخر الأخبار:
وزارة الصحة تحذر من ظهور وباء الكوليرا في عدد من محافظات الجمهورية
بدء دورة في الإسعافات الأولية بالعاصمة صنعاء
يونيسيف: ارتفاع نسبة سوء التغذية الحاد وسط أطفال الصومال
نمو السياحة الحلال في ماليزيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ثقافة
اليونيسكو تصوت بالأغلبية على قرار يعتبر اسرائيل كيانا محتلا للقدس
[02/مايو/2017] نيويورك - سبأ:


صوتت منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) بالأغلبية اليوم على قرار يعتبر اسرائيل كيانا محتلا للقدس ويرفض سيادة تل أبيب عليه.

وذكرت وسائل إعلام ان التصويت على القرار جاء بموافقة 22 دولة ومعارضة 10 دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت فيما تغيب مندوبو ثلاث دول .

ويؤكد القرار أن “إسرائيل تحتل القدس وانها لا تملك اي حق في البلدة القديمة “كما يشمل القرار الاعتراف بأن “المقابر في مدينة الخليل وقبر راحيل في بيت لحم مقابر إسلامية”.

ويشير القرار إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية التي تربط القدس المحتلة بمسلميها ومسيحييها ويؤءكد ضرورة إرسال مندوب من اليونيسكو للتواجد بشكل دائم في المدينة لمراقبة ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت اليونيسكو تبنت في اكتوبر الماضي قرارا حول حماية التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية المحتلة حيث طالب القرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى أيلول من عام 2000 وبوقف انتهاكاته بحق المسجد الأقصى.

سبأ
  المزيد من (ثقافة)
وفاة المؤرخ والمفكر التونسي محمد الطالبي عن 95 عاماً
منظمة اليونسكو تبدأ المقابلات الشخصية لمرشحي منصب المدير العام
انطلاق فعاليات الدورة 18 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس
ناسا تطلق بالونًا عملاقًا لجمع بيانات في الفضاء القريب
السلطات التونسية تضبط 22 ألف قطعة أثرية بعد الثورة قبل تهريبها
عاصمة مدغشقر تحتضن مهرجان (لقاءات الفيلم القصير) في نسخته الـ12
فوز رواية (جهاد ناعم) بجائزة الكومار الذهبي في تونس
إلتحام مركبة الشحن الفضائية الصينية (تيانتشو-1) بالمختبر (تيانغقونغ-2)
دراسة: شرب الحليب يساعد في القضاء على جرثومة المعدة
علماء أمريكيون يكتشفون كوكبا قابلا للحياة
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة مواطن بصعدة
[02/مايو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الهستيرية على محافظات الجمهورية
[02/مايو/2017]
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان بمديرية المصلوب بالجوف
[01/مايو/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان وتدمير آلية عسكرية لهم بصرواح بمأرب
[01/مايو/2017]
قصف مدفعي يستهدف تجمع لمرتزقة العدوان بمديرية المعافر بتعز
[01/مايو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by