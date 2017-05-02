ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليونيسكو تصوت بالأغلبية على قرار يعتبر اسرائيل كيانا محتلا للقدس





صوتت منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) بالأغلبية اليوم على قرار يعتبر اسرائيل كيانا محتلا للقدس ويرفض سيادة تل أبيب عليه.



وذكرت وسائل إعلام ان التصويت على القرار جاء بموافقة 22 دولة ومعارضة 10 دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت فيما تغيب مندوبو ثلاث دول .



ويؤكد القرار أن “إسرائيل تحتل القدس وانها لا تملك اي حق في البلدة القديمة “كما يشمل القرار الاعتراف بأن “المقابر في مدينة الخليل وقبر راحيل في بيت لحم مقابر إسلامية”.



ويشير القرار إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية التي تربط القدس المحتلة بمسلميها ومسيحييها ويؤءكد ضرورة إرسال مندوب من اليونيسكو للتواجد بشكل دائم في المدينة لمراقبة ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي.



وكانت اليونيسكو تبنت في اكتوبر الماضي قرارا حول حماية التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية المحتلة حيث طالب القرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى أيلول من عام 2000 وبوقف انتهاكاته بحق المسجد الأقصى.

سبأ [02/مايو/2017] نيويورك - سبأ:سبأ