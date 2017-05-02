محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع وتجمعات العدو السعودي بنجران نجران - سبأ:

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي في قطاع نجران.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت مواقع العدو السعودي في صلة والشبكة وقبالة منفذ الخضراء ومعسكر عاكفة والعش وقيادة آل حماد بعشرات من قذائف المدفعية مكبدة العدو خسائر فادحة في الأراوح والعتاد .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية قصفت أيضاً موقع المخروق ورقابة السديس وسكن الضباط بمركز رجلاء، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ أورغان على تجمعات مرتزقة العدوان في منفذ الخضراء محققاً إصابات مباشرة .

سبأ [02/مايو/2017]سبأ