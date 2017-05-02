محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المجلس التربوي بإب يناقش آلية تعزيز أداء التعليم الأهلي والخاص إب - سبأ:

ناقش المجلس التربوي بمحافظة إب في إجتماعه اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون التعليم صادق حمزة، آلية تعزيز أداء التعليم الأهلي والخاص بالمحافظة.



وفي الإجتماع أكد وكيل المحافطة أهمية تعزيز أداء التعليم الأهلي والإرتقاء بأدائه خلال الفترة المقبلة وفق اللوائح والقوانين المنظمة للتعليم الأهلي .. مشيرا إلى ضرورة الإهتمام بالتعليم الأهلي وتطوير العملية التعليمية في مدارس التعليم الخاص.



وشدد على ضرورة إيجاد ممثل للتعليم الأهلي والخاص في المجلس الأعلى للتعليم بما يسهم في توحيد العمل والجهود بما يخدم التعليم وتجويد مخرجاته.



فيما استعرض مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي الإشكاليات التي تواجه التعليم الأهلي بالمحافظة .. منوها بجهود قيادات مدارس التعليم الأهلي المتميزة على مستوى المحافظة .



وحث مدراء المدارس الأهلية على معالجة نواحي القصور والسلبيات التي رافقت العمل خلال الفترة الماضية والعمل على تعزيز الأداء وتحسين العملية التعليمية.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ