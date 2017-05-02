محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم الطلاب والطالبات المبرزين بمدرسة معاذ بشبام كوكبان بالمحويت المحويت - سبأ:

كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت أوائل الطلاب والطالبات والمتفوقين في الأنشطة المدرسية للعام الدراسي الجاري بمدرسة معاذ بن جبل بمدينة شبام .



وفي التكريم الذي حضره مدير عام المديرية عبدالوهاب عبيد أشارت كلمات إلى أهمية تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين وتحفيزهم على المثابرة والإجتهاد والتحصيل العلمي .



وأكدت أهمية إستمرار العملية التعليمية وإنجاح العام الدراسي الجاري وإفشال رهانات تحالف العدوان الذي يسعى لتعطيل العملية التعليمية .



وفي ختام الحفل الذي تخلله مسرحية وأناشيد وقصائد شعرية، تم تكريم أوائل الطلاب والطالبات في كافة الفصول الدراسية والمبرزين في الأنشطة المدرسية.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ