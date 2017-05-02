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تدشين حملة مناصرة للحد من إنتشار زواج الأطفال وتسربهم من المدارس بمديرية جهران بذمار
[02/مايو/2017]
ذمار - سبأ:
 دشنت بمديرية جهران محافظة ذمار اليوم حملة مناصرة للحد من إنتشار زواج الأطفال وتسربهم من المدارس ومواصلة تعليمهم في عموم قرى وعزل ومدارس المديرية تحت شعار " معا للحد من زواج الأطفال وليبقى أطفالنا بالمدارس".

وأوضح منسق الحملة في المديرية حمدي المنقذي أن الحملة التي تستهدف في مرحلتها الحالية قرى وعزل ومدارس مديرية جهران، تأتي ضمن أنشطة برنامج تضافر للسن الآمن للزواج الذي تنفذه مؤسسة تنمية القيادات الشابة في عدد من مديريات المحافظة بتمويل من منظمة الطفولة اليونيسيف.

وأشادت بتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وأعضاء المجلس المحلي ومكتب التربية بمديرية جهران مع الحملة وفرق التوعية الميدانية الخاصة بها وتسهيل عملهم في كافة المناطق التي زاروها.

ولفت المنقذي إلى أن مؤسسة تنمية القيادات الشابة تهدف من خلال تنفيذ الحملة الحد من انتشار ظاهرتي زواج الأطفال وتسربهم من المدارس بإعتبار ذلك من أكبر المخاطر التي تتهدد الطفولة، نظرا لما يترتب على ذلك من أضرار ومخاطر على الأطفال والمجتمع.

فيما أكد رئيس قسم التوجيه بمكتب التربية بمديرية جهران عبدالله عبدالخالق أهمية الرسالة التي تحملها حملة مناصرة للحد من إنتشار زواج الأطفال وتسعى لإيصالها إلى المجتمع.

وحث المشائخ والوجهاء والمواطنين بالمديرية على التعاون مع فرق التوعية الميدانية التابعة للحملة للوصول إلى المناطق المستهدفة ضمن الحملة وإيصال الرسالة التي تحقق أهداف الحملة في الحد من إنتشار ظاهرة زواج الأطفال وتسربهم من المدارس.

حضر التدشين مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة صدام القوباني وعضو المجلس المحلي بالمديرية عبدالعزيز لطف ورئيس نادي سلام معبر عبدالاله القوباني وعدد من المشائخ والاعيان والقيادات التربوية بالمديرية .

سبأ
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