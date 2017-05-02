محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بالحديدة يناقش الوضع الصحي في مديريات المحافظة الحديدة - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة الحديدة برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج وضم وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب، الوضع الصحي بالمحافظة والمديريات.



وفي اللقاء أشار المحافظ الهيج إلى أن قيادة المحافظة ومكتب الصحة العامة يعملان من أجل تحسين الخدمات الصحية بالمحافظة حسب الإمكانيات المتاحة .. لافتا إلى أن تدني مستوى الخدمات الصحية في بعض المستشفيات الريفية يعود للظروف التي تمر بها البلاد والأزمة الإقتصادية الناتجة عن العدوان السعودي الأمريكي، الذي تسبب في زيادة معانات المواطنين.



وأوضح أن الكوادر الصحية بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد ويتحملون مسؤولية تقديم الخدمات الصحية خاصة في ظل تدني الوضع الإنساني في كافة المحافظات.



فيما أشار وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط إلى أهمية تشكيل لجان من الأطباء الإختصاصيين للنزول الميداني لمديريات المحافظة للإشراف على العمل بالمستشفيات الريفية وتنشيطها وفق الظروف والإمكانيات المتاحة وتعزيز الأداء وعمل المناوبة على مدار الساعة.



وشدد اللقاء على ضرورة توفير الأدوات اللازمة ورفد المستشفيات الريفية بالكادر الطبي والأدوية حسب الإمكانيات المتوفرة .. مؤكدا على مكتب الصحة بالمحافظة التنسيق لزيارات الفرق الطبية للمستشفيات بما يضمن تشغيلها لإستقبال الحالات الطارئة وتخفيف معانات المرضى وذويهم وكذا تخفيف الضغط عن مستشفيات المدينة.



حضر اللقاء مدير عام مديرية زبيد سعيد داوود جرمش ونقيب الأطباء بالمحافظة نجيب ملهي وعدد من المختصين.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ