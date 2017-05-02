رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليويفا يشترط احترام حقوق الإنسان لمنح شرف استضافة يورو 2024م





كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه سيضع في اعتباره معيار احترام حقوق الإنسان عند اختيار مقر استضافة بطولة أمم أوروبا 2024م، التي يتنافس على الفوز بشرف تنظيمها ألمانيا وتركيا.



وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية: إن هذه هي المرة الأولى التي يتعين فيها على الدول المرشحة لاستضافة البطولة الالتزام بالمعايير التي تفرضها منظمة الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعهد هذه الدول باتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد.



وقال رئيس (يويفا) ألكسندر سيفرين في بيان له: "كان من الضروري أن ندرج هذه البنود الخاصة باحترام وحماية حقوق الإنسان بين الشروط الخاصة بطلبات تنظيم البطولات التابعة لنا".



واستلم الاتحادان الألماني والتركي لكرة القدم مذكرة (اليويفا) الخاصة بهذا الموضوع يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع للاتحاد بمدينة نيون السويسرية.



وتضمن ملف ترشح ألمانيا تعهدات من قبل اتحاد الكرة الألماني بوجود استقرار سياسي واحترام لحقوق الإنسان وحرية الصحافة.



فيما قال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم رينارد جريندل، قبل غلق باب الترشح: "نضمن للاعبين والجماهير والصحافة في بلادنا وجود احترام كامل لحقوق الحرية".



ومن المقرر اختيار مقر استضافة (يورو 2024م) في سبتمبر 2018م، حيث تتصارع دولتان فقط في هذا الإطار وهما ألمانيا وتركيا.

سبأ [02/مايو/2017] نيون- سبأ:سبأ