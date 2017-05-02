محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم بصنعاء الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن استيفن أندرسون.



جرى خلال اللقاء تناول مختلف الأنشطة الراهنة للبرنامج في بلادنا وسبل تسهيل مهام مكتب البرنامج في سبيل تعزيز وتوسيع أنشطته تجاه المواطن اليمني سيما مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية جرا العدوان الغاشم .



كما تم التطرق إلى مخرجات مؤتمر التعهدات في جنيف فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتعزيز أداء المنظمات الإنسانية العاملة في هذا القطاع ، وضرورة رفع الموارد.



وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أنه كان المتوقع من مؤتمر التعهدات أن ينظر في وقف العدوان ورفع الحصار كأولوية وهدف أساس لرفع المعاناة في اليمن قبل الدخول في موضوع التعهدات المالية خاصة وأن الكارثة الإنسانية التي تشهدها اليمن هي بسبب العدوان والحصار.



من جانبه أكد الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي التزام البرنامج بمهامه الإنسانية وحرصه على الإيفاء بمسئولياته في ظل التصاعد الخطير للاحتياجات الإنسانية للمواطنين اليمنيين ، مع التأكيد على ضرورة تجنيب ميناء الحديدة أية اعتداءات من قبل التحالف باعتباره شريان رئيسي للمواطنين اليمنيين وعبور المساعدات الإنسانية من خلاله.



وحول شحنة القمح المنتهية الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي أكد الممثل المقيم إلتزام البرنامج بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة ، والتعامل مع نتائج تلك الفحوصات بما يخدم مصلحة وسلامة المواطن اليمني .

سبأ [02/مايو/2017]سبأ