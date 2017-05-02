وكيل محافظة عمران وأمين عام المجلس النرويجي يطلعان على عدد من المشاريع الخدمية عمران - سبأ:

اطلع وكيل محافظة عمران أمين فراص ومعه أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان ايغلاند اليوم على عدد من المشاريع الخدمية التي نفذها المجلس في المحافظة.



وتفقد الوكيل فراص والأمين ايغلاند مشاريع المياه والإصحاح البيئي بمدينة عمران ومديرية جبل عيال يزيد والتي نفذت خلال العام الماضي، واستمعا من أبناء المناطق التي تم زيارتها إلى شرح عن الإحتياجات التي يمكن دعمها من قبل المجلس ودعم النازحين والحالات الأشد فقرا والمتضررين جراء العدوان وخاصة في الجوانب الإيوائية والمواد الغذائية.



وعبر أمين عام المجلس النرويجي عن سعادته لزيارة عمران وإشرافه على المشاريع التي ينفذها المجلس .. مؤكدا أن المجلس بصدد إعدد خطة لهذا العام لتنفيذ عدد من المشاريع في مختلف مديريات المحافظة وخاصة تنفيذ المشاريع المستدامة التي تعود فائدتها على المجتمع.



رافقهما خلال الزيارة مسئول الإعلام بالمجلس النرويجي توفيا رانيز والمدير القطري للمجلس النرويجي باليمن معتصم حمدان ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة عبد الله سيلان.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ