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الأرصاد الجوية : هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الساعات القادمة
[02/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:
 توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية والتدفق المفاجئ للسيول إلى الشعاب والوديان خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ودعا المركز في نشرته الصادرة اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها المواطنين وسائقي المركبات إلى اخذ الاحتياطات اللازمة من التدفق المفاجئ للسيول إلى الشعاب والوديان وحدوث الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات في سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية.. متوقعاً استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء.

وأوضح المركز أن الفرصة مهيئة بمشيئة الله تعالى لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أثناء فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية تشمل المرتفعات الجبلية لمحافظة الحديدة وامتدادها شرقاً إلى المرتفعات والهضاب الداخلية.

وأشار المركز في نشرته إلى أن الأجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستكون أجواء غائمة جزئياً تتحول تدريجياً الى الغائمة حيث تتكون السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية أثناء فترتي الظهيرة والمساء واحتمال امتدادها شرقاً الى المرتفعات والهضاب الداخلية ،غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر مع تكون الشابورة المائية أو الضباب على قمم وسفوح المرتفعات .

وفي المناطق الساحلية أوضح المركز أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً حيث تتكون السحب الركامية الممطرة على أجزاء من السواحل الشرقية ،و الأجواء غائمة جزئيا مع تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة على المرتفعات الجبلية لمحافظة الحديدة ، و الرياح معتدلة سرعتها (10-15) عقدة على السواحل الغربية وباب المندب .

وتوقع المركز أن تكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة الى غائمة جزئياً حارة بشكل عام فيما تكون في أرخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئيا والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 05- 15 عقدة.

سبأ
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