وزير الشباب يناقش مع مفوضية كشافة أمانة العاصمة برنامج حملاتها الرمضانية [02/مايو/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد خلال لقائه اليوم بمفوضية كشافة أمانة العاصمة برنامج أنشطة المفوضية خلال شهر رمضان المبارك.



ويتضمن برنامج كشافة أمانة العاصمة العديد من الفعاليات والحملات لخدمة المجتمع خلال الشهر الكريم أبرزها حملات مساعدة رجال المرور، نظافة المساجد، تشجير الشوارع والأماكن العامة، كسوة العيد للأطفال الفقراء والمحتاجين، وزيارة الجرحى وتقديم الهدايا لهم.



وخلال اللقاء أشاد وزير الشباب ببرنامج الفعاليات الرمضانية لكشافة العاصمة، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح للكثير من النشاط والفعاليات لكن الأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب العدوان الغاشم وحصاره الجائر تصعب من التوسع بالشكل المطلوب.



وحث الوزير زيد الجميع على بذل قصارى جهودهم للنهوض بالعمل الشبابي والرياضي والثقافي والكشفي وفق الإمكانات المتاحة.



من جانبه أكد رئيس لجنة الخدمات بأمانة العاصمة الرئيس الفخري لمفوضية كشافة الأمانة حمود النقيب أن المفوضية تبذل جهود كبيرة من أجل إقامة الأنشطة على مدار العام وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد حراكاً كشفياً مميزاً حيث يقوم شباب وأشبال الكشافة بعمل حملات ترجمة للأهداف السامية للحركة الكشفية في خدمة المجتمع، منوهاً باهتمام وزير الشباب والرياضة بالحركة الكشفية ودعمه المتواصل لها.



بدوره أوضح مدير عام مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة المفوض العام للكشافة عبدالله عبيد أن المفوضية لديها برنامج طموح تسعى لتنفيذه غير أن الإمكانات لا تساعد على ذلك.



فيما استعرض مفوض كشافة أمانة العاصمة علي شملان ما أنجزته المفوضية خلال الفترة الماضية منذ تدشين فعالياتها بتشكيلتها الجديدة، حيث تم تسجيل الفرق الكشفية في المدارس والتي بلغت تسعين فرقة، وكذا تم قطع بطائق العضوية لأكثر من ألفي كشاف في مختلف الفئات السنية.



ولفت إلى أن مفوضية أمانة العاصمة شكلت فرق كشفية للإغاثة والإنقاذ على مستوى كل مديرية ودائرة وبعدد عشرة كشافين في كل دائرة من دوائر الأمانة وسيتم تدريبها وتأهيلها خلال الفترة المقبلة من خلال 11 دورة تدريبية، مشيراً غلى أن المفوضية تواصلت مع العديد من المنظمات والجهات لكي ترعى وتدعم تلك الدورات التي ستنشئ فرق كشفية للإغاثة والإنقاذ جاهزة لخدمة المجتمع في مختلف الظروف.



وقال شملان إن الخطة المقبلة التي تسعى المفوضية لتنفيذها تتمثل في إقامة الحملات الكشفية لخدمة المجتمع والتي تتضمن خمس حملات متنوعة تعبر عن الأهداف السامية للحركة الكشفية، معرباً عن أمله في أن توفر وزارة الشباب والرياضة وأمانة العاصمة الدعم اللازم لهذه الفعاليات حتى تحقق النجاح المطلوب.



واستعرض مفوض كشافة أمانة العاصمة الصعاب التي تواجه المفوضية في أداء مهامها وتنفيذ برامجها وأبرزها عدم وجود دعم تشغيلي للمفوضية.



حضر اللقاء مستشارو وزارة الشباب والرياضة حسن الخولاني ومحمد الفقيه ومحمد عبدالوالي وعدد من قيادات أمانة العاصمة.

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