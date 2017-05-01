عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيسة الوزراء البريطانية ستقود محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي





صرح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء بأنها ستقود محادثات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وإنها تتطلع إلى المفاوضات "بنوايا حسنة".



وقال المتحدث للصحفيين: "نحن متأكدون أننا سنحقق خروجا بريطانياً ناجحاً من الاتحاد الأوروبي وسنتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة بريطانيا والاتحاد الأوروبي".



وأضاف "كل ما يمكنني قوله... هو أننا نتطلع إلى هذه المحادثات بطريقة بناءة وبكميات هائلة من النوايا الحسنة".



وأفادت أنباء بأن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قال بعد اجتماعه بماي في مقرها بداونينج ستريت يوم الأربعاء الماضي إن شكوكه في إمكانية التوصل لاتفاق "زادت 10 مرات عما كانت عليه".

سبأ [02/مايو/2017] لندن - سبأ:سبأ