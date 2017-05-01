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بطولة ويمبلدون تزيد قيمة الجوائز المالية جراء (بريكست)
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بطولة ويمبلدون تزيد قيمة الجوائز المالية جراء (بريكست)
[02/مايو/2017] لندن - سبأ:


قرر منظمو بطولة ويمبلدون، التي تعد الأقدم في رياضة كرة المضرب، رفع قيمة الجوائز هذا العام بسبب تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني على خلفية خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وتم رفع جائزة البطل الفردي بنحو ربع مليون جنيه إسترليني، وبذلك ستتجاوز قيمة الجائزة مستوى مليوني جنيه للمرة الأولى في تاريخ البطولة العريقة.

وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار منذ صيف عام 2012 بنسبة 12%، ما أدى إلى تراجع قيمة الجائزة، التي كانت تبلغ 2 مليون جنيه، بعد احتسابها بالعملة الأمريكية من 2.92 مليون دولار إلى 2.6 مليون دولار.

وللمقارنة بلغت جائزة البطل الفردي عام 2015 نحو 1.9 مليون جنيه استرليني، وفي 2016 حوالي مليوني جنيه استرليني.. وستقام النسخة الـ 130 من البطولة في الفترة من 26 يونيو المقبل إلى 16 يوليو.

سبأ
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