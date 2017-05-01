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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - مايو - 2017 الساعة 06:22:30م
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[02/مايو/2017] مسقط- سبأ:


انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (6ر18) نقطة وبنسبة (34ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (04ر5510) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (69ر5528) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(880) ألفًا و(185) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (2ر44) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(691) ألفًا و(387) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (105ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (91ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق مليونًا و(55) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (18ر27) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (893) ألف ريال عماني أي ما نسبته (01ر23) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (162) ألف ريال عماني وبنسبة (17ر4) في المائة.

سبأ
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