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  محلي
وقفة إحتجاجية بمديرية الطفة بالبيضاء للتنديد بإستمرار العدوان والحصار
[02/مايو/2017] البيضاء - سبأ:


نظم المجلس المحلي بمديرية الطفة محافظة البيضاء اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.

واستنكر المشاركون في الوقفة بحضور مدير عام مديرية الطفة علي عبدالولي الهياشي والوجهاء والأعيان وأبناء مديرية الطفة الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني من الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية ومقدرات البلاد.

وأكد بيان صادر عن الوقفة أن إستمرار العدوان في إرتكاب أبشع المجازر بحق أبناء الشعب اليمني وتدمير مقدراته وصمة عار في جبين الإنسانية والأمم المتحدة ودول العدوان .. لافتين إلى أن تلك الجرائم والمجازر لن تسقط بالتقادم .

وحيا المشاركون الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف .. مؤكدين إستمرار صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله مهما بلغت التحديات.

ودعا البيان منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية وفي المقدمة الأمم المتحدة إلى إثبات مهمتها الإنسانية في اليمن من خلال إيقاف العدوان ورفع الحصار .. محملا المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة مسئولية التغاضي عما يحصل في اليمن من إستهداف للبشرية والإنسانية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.

سبأ
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