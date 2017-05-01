محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستشفى المنار بإب يكرم العاملين والموظفين بمناسبة عيد العمال العالمي





نظم مستشفى المنار التخصصي بمحافظة إب اليوم حفل تكريم للعاملين بالمستشفى والموظفين الحاصلين عل لقب الموظف المثالي بمناسبة عيد العمال العالمي.



وفي حفل التكريم ثمن مدير عام المستشفى إبراهيم محروس جهود العاملين في المستشفى في تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين عليه .. مشيرا إلى أن إدارة المستشفى تسعى بتضافر جهود كافة العاملين لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء المحافظة والنازحين.



ولفت إلى أن المستشفى يسعى لتأهيل الكادر الوظيفي وتطوير الخبرات والمهارات اللازمة من خلال مواكبة التطورات العلمية الحديثة في المجال الطبي فضلا عن إقامة دورات تأهيلية تساعد في تطوير مستوى الأداء الصحي.



فيما عبرت كلمة العمال عن إمتنانها لقيادة المستشفى في تكريم الموظفين والعاملين وما يمثله هذا التكريم من حافز لكافة العاملين والموظفين في بذل مزيد من الجهد والعطاء.



وفي ختام الحفل الذي تخلله فيلم وثائقي عن أنشطة المستشفى خلال العام الماضي، تم تكريم العمال المثاليين والمبرزين في أعمالهم، كما تم تكريم كافة الموظفين بالمستشفى.

سبأ [02/مايو/2017] إب - سبأ:سبأ