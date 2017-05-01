محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إمكانية إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الإستثمارية بصنعاء صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الإستثمار يحيى محسن جمعان، إمكانية إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الإستثمارية بالمحافظة.



وأكد الإجتماع بحضور مدير مكتب الصناعة والتجارة أمين شايع أهمية تحديد المنشآت المتضررة جراء العدوان ورفع تقرير بذلك والعمل على إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت الصناعية والإستثمارية بمركز المحافظة والمديريات.



واستعرض الإجتماع خطة مكتب الصناعة المتعلقة بالنزول الميداني لمحطات بيع المشتقات النفطية والغاز التجارية لتعزيز الرقابة والتفتيش للحد من الإحتكار قبل حلول شهر رمضان المبارك .. مشددا على أهمية تفعيل دور الرقابة في هذا الجانب.



وأكد الوكيل جمعان استعداد قيادة المحافظة تسهيل مهام مكتب الصناعة وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل وخاصة في ظل الوضع المعيشي الذي يمر به الوطن والمواطن جراء الحصار الإقتصادي المفروض منذ أكثر من عامين .



حضر الإجتماع نائبا مدير مكتب الصناعة وعدد من مدراء الإدارات المختصة .

سبأ [02/مايو/2017]سبأ