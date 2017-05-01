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  عربي ودولي
كوريا الجنوبية تحدد موعد إجراء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية
[02/مايو/2017]
سول - سبأ:
 أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن يجري التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية في يومي 4 و5 مايو الجاري على الصعيد الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب عن اللجنة في بيان لها، القول: إن التصويت المبكر سيجري من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي يومي 4 و5 من الشهر الجاري.

وأوضحت أنه سيتم انشاء 3 آلاف و507 مراكز للاقتراع في جميع أنحاء البلاد وخاصة في المرافق التي تزدحم بالمارة على رأسها محطة سيول للقطارات ومحطة يونج سان للقطارات ومطار انتشون الدولي.

ويمكن لأي شخص الإدلاء بصوته عبر التصويت المبكر مع إبراز بطاقة الهوية بدون تسجيل في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

وللتذكير فإن التصويت المبكر يجري للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في 9 مايو الجاري.

سبأ
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