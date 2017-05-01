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تكريم الطلاب المتفوقين والمعلمين المبرزين في مدرسة ٢٢ مايو بمدينة ذمار
[02/مايو/2017]
ذمار - سبأ:
 كرم وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق اليوم أوائل الطلاب المتفوقين والمعلمين المبرزين خلال العام الدراسي ٢٠١٦ – ٢٠١٧م في مدرسة 22 مايو بمدينة ذمار.

وفي التكريم أشار الوكيل عبدالرزاق إلى أهمية تكريم أوائل الطلاب والمتفوقين لتشجيعهم على الإستمرار في التفوق والتغلب على الصعوبات التي تواجههم أثناء تحصيلهم العلمي جراء إستمرار العدوان الغاشم وحصاره الجائر على اليمن للعام الثالث على التوالي.

وأكد ضرورة الإهتمام بالمعلمين ودفعهم إلى بذل مزيد من العطاء أثناء تقديمهم لواجبهم ورسالتهم الإنسانية النبيلة في تعليم الطلاب والطالبات وكذا الإستمرار في التدريس وخاصة في ظل الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد جراء العدوان.

ولفت الوكيل عبدالرزاق إلى أن التكريم يأتي في إطار الخطط الإستراتيجية الداعمة لقطاع التعليم بإعتباره بوابة العبور نحو المستقبل المشرق والواعد للشعب اليمني والركيزة الأساسية لتقدمه وتطوره.

فيما أشار مدير مدرسة ٢٢ مايو عادل الضبياني إلى أهمية دور المعلمين في مواجهة العدوان وصمودهم في إفشال مخططاته وإستمرارهم في العملية التعليمية وانجاز الخطة التعليمية .. مشيدا بجهود أعضاء هيئة التدريس في المدرسة وكذا التربويين والمعلمين على مستوى المحافظة وإستمرارهم في أداء العمل رغم انقطاع المرتبات حرصا منهم على مستقبل الطلاب.

حضر التكريم مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ومدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي والمدير المساعد لمكتب التربية بالمحافظة حمدي الثلاياء ونائب مدير مكتب التربية سعيد الغابري ومدير مكتب التربية بمدينة ذمار عبدالكريم الحبسي وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة .

سبأ
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