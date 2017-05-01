محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي أمين عام المجلس النرويجي للاجئين صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم بصنعاء الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين جان اجلاد والوفد المرافق له في إطار زيارته الحالية لليمن.



تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها الجمهورية اليمنية التي وصفتها الأمم المتحدة بالكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم .



وفي اللقاء شدد وزير الخارجية على أن العدوان السعودي الإماراتي والحصار الشامل على البلاد هو السبب الرئيسي لهذه الكارثة .



وثمن موقف المجلس النرويجي للاجئين الداعم للجهود الإنسانية للاجئين والنازحين في اليمن والداعي لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة التجارية والمدنية باعتباره يؤدي مهمة إنسانية بحتة، بالإضافة إلى ضرورة عمل كل المنظمات الحكومية وغير الحكومية باتجاه هذا الهدف والذي سيخفف من المعاناة الإنسانية.



من جانبه دعا الأمين العام للمجلس النرويجي لوقف العمليات العسكرية على اليمن باعتباره السبب الرئيسي للكارثة الإنسانية .. مؤكداً أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ