محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الإتصالات يطلع على سير العمل في إتصالات وبريد منطقة الحديدة وفرع تيليمن الحديدة - سبأ:

تفقد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان ومعه مدير عام المؤسسة العامة للإتصالات المهندس صادق مصلح والمدير التنفيذي لشركة تيليمن الدكتور علي ناجي النصاري، اليوم بمحافظة الحديدة المؤسسات الخدمية التابعة لوزارة الإتصالات والخدمات التي تقدمها للمواطنين.



واطلع الوزير جليدان ومرافقوه على سير العمل في فرع المؤسسة العامة للإتصالات .. مشيدا بإنضباط العاملين في فرع المؤسسة وإستمرارهم في تقديم الخدمات للمواطنين رغم ما تمر به البلاد بصورة عامة وقطاع الإتصالات بوجه خاص من ظروف جراء العدوان الغاشم.



وثمن دور كوادر ومهندسي المؤسسة في تحسين مستوى العمل في قطاع الإتصالات والعمل على تعزيز خدمات الإتصالات التي يحتاج إليها المواطن رغم التدمير الممنهج الذي تعرض له قطاع الإتصالات من قبل تحالف العدوان الذي تسبب في تدمير كثير من أبراج ومحطات السنترالات في عموم مديريات المحافظة.



واستمع وزير الإتصالات وتقنية المعلومات من مدير عام فرع المؤسسة بالحديدة علي هبه مكي إلى تقرير عن مستوى الإنجاز الذي حققته منطقة الحديدة في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات وجهود الموظفين وحرصهم على إستمرار العمل في مختلف قطاعات الإتصالات التي قدمت خيرة مهندسي وفنيي المؤسسة شهداء وجرحى جراء العدوان.



وزار الوزير جليدان مقر مشروع الكابل البحري الذي يربط الجمهورية اليمنية مع دول القرن الأفريقي وشرق آسيا، وهو المشروع الذي يمر عبر عدد من دول العالم من خلال كابل بحري ممتد عبر البحار وتقع الجمهورية اليمنية ضمن خط سير الكابل البحري.



عقب ذلك اطلع وزير الإتصالات وتقنية المعلومات ومرافقوه على خدمات الإتصالات التي تقدمها شركة تيليمن ومنها خدمات الإنترنت، واستمع من مدير فرع تيليمن محمد عبدالرحمن حمزة عن دور الشركة في تحسين خدمات الإتصالات والصعوبات التي تواجه عملها وفي المقدمة إستمرار إنقطاع مادة الديزل التي تحتاجها الشركة لتشغيل أجهزتها المختلفة.



وأكد الوزير جليدان ضرورة الإهتمام بخدمات الإنترنت التي تعتبر النافذة الرئيسية التي تربط الوطن بالعالم عبر الشبكة العنكبوتية والتي تحتاج إلى إهتمام وتحسين وتجويد خدماتها بهدف مواكبة الوطن للتطور المتزايد في المجالات التقنية.



إلى ذلك زار وزير الإتصالات وتقنية المعلومات ومرافقوه فرع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي واستمع من مدير عام فرع الهيئة محمد خالد الوجيه إلى شرح عن الأنشطة البريدية والمالية خلال الأيام الراهنة والإستعدادات التي يتم تنفيذها للعمل بنظام الكوبونات البريدية الخاصة بالموظفين والتي سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة.



وأشاد بجهود موظفي البريد وإستمرارهم في العمل وصمودهم في مواجهة العدوان، وهو الصمود الذي يتواكب مع الصمود والتضحية التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في ساحات الشرف والبطولة.



وتفقد الوزير جليدان مبنى السنترال المركزي لمحافظة الحديدة (E 10 B ) والعمل الفني والتقني لمسؤلي السنترال وجهودهم في إستمرار عمل السنترال وتقديم خدمات الإتصالات لمناطق وقرى ومديريات محافظات الجمهورية.



كما زار وزير الإتصالات معهد الإتصالات وتعرف على إدارات وقاعات وأقسام المعهد واستمع من مدير المعهد ياسر الحمادي إلى شرح عن دور المعهد في إقامة الدورات التدريبية في مختلف جوانب الإتصالات وفي المقدمة دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب والتي ينفذها المعهد في إطار برامجه التدريبية ويستهدف موظفي المكاتب الحكومية والمؤسسات.



وتفقد الأضرار الناجمة عن إستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لمبنى الإنشاءات التابع لوزارة الإتصالات وحجم الأضرار التي لحقت بالمبنى وإداراته ومرافقه المختلفة.



وأكد الوزير جليدان أن إستهداف العدوان للمنشآت والمرافق الخدمية لن تثني أبناء الوطن ومنتسبي وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات من إستمرار العمل وتنفيذ الأنشطة التي تخدم الوطن والشعب اليمني .



رافقه خلال الزيارة مدير عام الإنشاءات بالوزارة صالح الصبري ومدير عام هيئة البريد محمد مرغم و مدير سنترال الحديدة طارق علي ناشر.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ