محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد بالمعهد العالي للعلوم الصحية بعمران عمران - سبأ:

نظم المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة عمران وملتقى الطالب الجامعي اليوم ندوة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي .



وفي الندوة أشار عميد المعهد العالي للعلوم الصحية الدكتور بارق الحايطي إلى أهمية المناسبة في استحضار المشروع القرآني للشهيد القائد الذي بنى على أساسة أمة تدافع عن الحق وتنصر المستضعفين وتناهض مشروع العمالة والخيانة .



ولفت إلى وقوف الشهيد القائد في وجه الأعداء والمشروع الصهيوني في إحتلال الأمة العربية والإسلامية تحت مسميات الإرهاب والإرهابيين الذين صنعتهم الصهيونية العالمية وزرعتها في وسط الأمة لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين.



واستعرض الدكتور الحايطي رؤية الشهيد القائد في كشف مؤامرات الأعداء وما يخطط له من غزو للأمة ونهب ثرواتها بالإضافة إلى كشفه للوجه الحقيقي للأمريكيين والصهاينة وأدواتهما في المنطقة وما يحتم على المجتمعات الإسلامية مواجهتها.



فيما أشار نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد القحوم في ورقة عمل قدمها للندوة إلى أهمية مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وتقديم الدعم والمساندة لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين الشرف والبطولة للتصدي للغزاة والمحتلين.



ولفت إلى المشروع الأمريكي الصهيوني الذي غزا المجتمعات الإسلامية من خلاله الفساد الأخلاقي هدفه تدمير القيم والمبادئ الدينية والإنسانية للمجتمع العربي .



وأكدت عدد من الأوراق المقدمة للندوة أهمية استلهام الدروس من ذكرى الشهيد القائد في الصمود والصبر لمواجهه الأعداء والتضحية من أجل إعداد جيل متسلح بالإيمان بالله تعالى والعلم والمعرفة قادر على الوقوف في وجه الأعداء والمشاريع الخارجية .

سبأ [02/مايو/2017]سبأ