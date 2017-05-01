رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ليفربول يهزم واتفورد بهدف نظيف بمنافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم لندن - سبأ:

خرج فريق ليفربول بفوز ثمين على مضيفه واتفورد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية بختام منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وارتفع رصيد فريق ليفربول إلى 69 نقطة منفردا من جديد بالمركز الثالث ومبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.



وأحرز اللاعب الألماني إمري جان في فريق ليفربول هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول وذلك بتسديدة مقصية وجهها من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى.



وبهذا الفوز استعاد ليفربول توازنه بعد هزيمته المفاجئة بين جماهيره في الجولة الماضية أمام ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-2 بينما تراجع نادي واتفورد إلى المركز الثالث عشر في ترتيب “البريمير ليغ” حيث هزم للمرة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 40 نقطة حصدها من 34 مباراة.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ