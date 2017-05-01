محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جوانب التنسيق في تنفيذ الأنشطة والأعمال الإنسانية بصعدة صعدة - سبأ:

ناقش إجتماع ضم اللجنة الإنسانية واللجنة الأمنية بمحافظة صعدة برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، جوانب التنسيق في تنفيذ الأنشطة والأعمال الإنسانية بالمحافظة .



وفي الإجتماع بحضور وكيل المحافظة للشؤون الأمنية أحمد الهاشمي ووكيل الشؤون الإنسانية عبدالله القاسمي، الإجراءات الكفيلة بتحرك العاملين في المجال الإنساني بالمحافظة وتعزيز التنسيق بين السلطة المحلية واللجنة الأمنية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.



وفي الإجتماع أكد المحافظ عوض حاجة المحافظة لمشاريع خدمية مستدامة يلمسها الجميع .. مشددا على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية ولجنة الشؤون الإنسانية في تقديم الخدمات للمتضررين من أبناء المحافظة جراء العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.



ودعا كافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني إلى التعاون مع السلطة المحلية للنهوض بعجلة التنمية بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ