حزب اليسار الألماني ينتقد عقد اتفاقية مع النظام السعودي لتدريب جنوده في ألمانيا [02/مايو/2017] برلين - سبأ:

انتقد حزب اليسار الألماني المعارض بشدة الاتفاقية التي أبرمت بين ألمانيا والنظام السعودي بخصوص تدريب أفراد من القوات السعودية في مؤسسات تابعة للجيش الألماني ...مؤكدا أنه من غير المقبول دعم “ديكتاتورية” في تدريب قواتها.



ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار زارا فاجنكنشت قولها: إنه “من غير المسؤول على الإطلاق دعم ديكتاتورية في تمرين جنودها”... متهمة الحكومة الألمانية بدعم النظام السعودي لتوفير طلبيات للصناعات التصديرية الألمانية.



وأضافت فاجنكنشت: "الجميع يعرفون أن السعوديين يقودون حربا دموية في صنعاء تسببت في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتهديد مئات الآلاف بالموت جوعا ويدعمون عصابات إرهابية في سوريا وأماكن أخرى بقدر كبير من الأسلحة "



يشار إلى أن اتفاقية لتدريب أفراد من قوات النظام السعودي أبرمت الأحد الماضي في جدة بين وزيري دفاع ألمانيا والسعودية بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



ويعتبر النظام السعودي الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذي يقوم عليه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى وقد استثمر وفق العديد من التقارير على مدى العقود الماضية أكثر من عشرة مليارات دولار في مؤسسات خيرية مزعومة في محاولة لنشر الإيديولوجيا الوهابية التي تتسم بالتعصب والقسوة.

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