رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غداً.. اختتام دورة الألعاب المدرسية بالنادي الأهلي وتكريم أبطالها صنعاء - سبأ:

تختتم غداً الأربعاء رسمياً فعاليات دورة الألعاب الرياضية المدرسية الأولى لمدارس الأمانة والتي نظمها النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات وذلك بإقامة حفل تكريم الابطال والمبرزين بالدورة.



شارك في الدورة التي استمرت أكثر من أسبوعين تحت شعار "الرياضة المدرسية رافد أساسي للأندية والمنتخبات الوطنية"، 670 طالب وطالبة مثلوا 32 مدرسة من كافة مديريات أمانة العاصمة وذلك في ألعاب كرة القدم السباعية, الكرة الطائرة, كرة الطاولة, والشطرنج.



ففي مسابقة كرة القدم السباعية التي خصصت للطلاب، أحرز فريق مدرسة الوحدة العربية من مديرية معين المركز الاول وجاء فريق مدرسة الثريا من مديرية الصافية في المركز الثاني للمسابقة التي شارك فيها 32 مدرسة تنافست بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



وفي مسابقة الكرة الطائرة المخصصة للطالبات فقط, حقق فريق مدارس مديرية الوحدة المركز الأول وحل فريق مدارس مديرية الثورة ثانيا وجاء فريق مديرية صنعاء القديمة ثالثا في المسابقة التي شارك فيها عشر مديريات وزعت إلى مجموعتين تأهل من كل مجموعة فريقان إلى نصف النهائي الذي أقيم بطريقة خروج المغلوب ليلتقي الفائزان في المباراة النهائية.



وأسفرت منافسات كرة الطاولة للطلاب عن تتويج فريق مدارس مديرية الصافية بالمركز الأول، وجاء فريق مديرية الوحدة ثانياً واحتل فريق مديرية التحرير المركز الثالث.



فيما أسفرت منافسات طاولة الطالبات عن إحراز فريق مدارس مديرية الثورة المركز الأول وجاء فريق مديرية الوحدة ثانيا وحل فريق مديرية صنعاء القديمة ثالثا.



وأقيمت مسابقة كرة الطاولة للطلاب والطالبات بمشاركة عشر فرق مثلت مدارس مديريات أمانة العاصمة وجرت المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حيث وصل للدور النهائي ثلاث مديريات تنافست بطريقة الكل مع الكل من دور واحد لتحديد البطل.



وفي مسابقة الشطرنج للطلاب حقق لاعب مدرسة الثريا من مديرية الصافية عبدالرحمن الرويشان المركز الأول، وأحرز لاعب مدرسة بغداد من مديرية الوحدة مازن الجند في المركز الثاني، وحل لاعب مدرسة احمد ياسين من مديرية آزال نصر الله الحيشني ثالثاً، وجاء لاعبا مدرسة المثنى من مديرية بني الحارث حسام الوصابي وحمزة شوقي في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.



أما في شطرنج الطالبات فأحرزت لاعبة مديرية بني الحارث شيماء الحكيمي المركز الأول وحلت لاعبة مديرية شعوب ياسمين الجند في المركز الثاني، وجاءت لاعبة مديرية الصافية مريم يونس في المركز الثالث واحتلت لاعبة مديرية شعوب خلود البجلي المركز الرابع، يليها خامسا لاعبة مديرية الثورة زينب العرابي.



شارك في مسابقة الشطرنج 44 طالبا و44 طالبة مثلوا المديريات العشر بأمانة العاصمة وجرت منافسات البطولة بالنظام السويسري من سبع جولات.



يذكر أن الدورة أقيمت أيضاً بالتعاون مع شركات تجارية هي: مجموعة الجيل الجديد، مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده، مجموعة الكبوس التجارية، شركة الروضة، ومجموعة شارب

سبأ [02/مايو/2017]سبأ