أسعار الذهب تستقر قرب أقل سعر في 3 أسابيع مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة [02/مايو/2017] لندن- سبأ:

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بدعم من الطلب على الأصول العالية المخاطر ووصول الدولار لأعلى مستوياته في 6 أسابيع أمام الين.



وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب 0.1 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1255.02 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفع المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1256.40 دولار للأوقية.



وهبط الذهب 0.9 في المائة يوم أمس الاثنين ولامس أدنى مستوياته منذ 11 أبريل عند 1253.66 دولار للأوقية بعدما وافق المشرعون الأمريكيون على حزمة إنفاق لتمويل الحكومة الأمريكية، وصعد مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي.



وأدى ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرص البديلة لحائزي الذهب الذي لا يدر عائدا بينما زاد ارتفاع الدولار من تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى.



وارتفع السعر الفوري للفضة 0.5 في المائة إلى 16.93 دولار للأوقية بعدما هبط 2 في المائة ولامس أدنى مستوياته منذ العاشر من مارس يوم أمس عند 16.78 دولار للأوقية.



وزاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 929.65 دولار للأوقية.. وكان المعدن بلغ أدنى مستوياته في 4 أشهر عند 923 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة.



وانخفض البلاديوم 0.1 في المائة إلى 813.50 دولار للأوقية.

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