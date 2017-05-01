اليونان تتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب بشأن خطة الإنقاذ [02/مايو/2017] أثينا - سبأ:

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم توصلها إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب حول حزمة الإنقاذ الموجهة لها مما يمهد الطريق أمام دفعة جديدة من الأموال الواردة في خطة الإنقاذ.



وقال وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس في تصريح صحفي " إنه تم إنجاز المفاوضات المتعلقة باتفاق تقني بشأن كل القضايا ، وإن الطريق أصبح ممهدا الآن لمحادثات تخفيف الدين".



وأعرب عن ثقته في أن الاتفاق سيضمن لليونان الحصول على التزام من الدائنين حول إجراءات لتخفيض ديونها.. مؤكدا أنه أمر حيوي لنهوض الاقتصاد في البلاد .



ويتضمن الاتفاق ضرورة إجراء إصلاحات في مجال العمالة والطاقة بالإضافة إلى خفض المعاشات وزيادة الضرائب .



وكانت المحادثات بين الجانبين قد بدأت في أواخر أكتوبر من العام الماضي وذلك في إطار أحدث مراجعة لخطة إنقاذ اليونان وكان من المتوقع الانتهاء منها أواخر العام الماضي.



ومن المفترض أن يصادق على الاتفاق وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم المقرر في 22 مايو الجاري.



وكانت اليونان بحاجة للتوصل الى اتفاق مع الدائنين للحصول على شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات حجمها سبعة مليارات يورو في يوليو المقبل.

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