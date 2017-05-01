الأسهم الاوروبية تحقق مكاسب بداية شهر مايو بفضل نتائج الشركات [02/مايو/2017] لندن - سبأ:

حققت الأسهم الأوروبية مكاسب في أولى جلسات مايو اليوم الثلاثاء بفضل أرباح قوية للشركات.



وكانت أسهم الشركات المالية وشركات الطاقة أكبر داعم للمؤشر ستوكس 600 الأوروبي ليصعد 0.1 في المائة في حين اقترب المؤشر داكس الألماني من مستوى قياسي مرتفع.



وزاد سهم بي.بي 2.9 في المائة بعد أن زادت أرباح الربع الأول لثلاثة أمثالها بفضل ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه.



وقاد ذلك مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي للصعود 0.5 في المائة ليتفوق بسهولة علي القطاعات الأخرى. وصعد مؤشر البنوك 0.3 في المائة.

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