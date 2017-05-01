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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - مايو - 2017 الساعة 04:50:46م
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  عربي ودولي
اليونيسيف تحذر من خطر إصابة 1.4 مليون طفل صومالي بسوء التغذية
[02/مايو/2017] جنيف - سبأ:
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من خطر تعرض نحو 1.4 مليون طفل صومالي لسوء تغذية حاد خلال العام الجاري، أي بزيادة في حدود 50 بالمائة عن التوقعات التي أشار إليها خبراء المنظمة خلال شهر يناير الماضي.

وقالت المتحدثة باسم (يونيسيف) ماريكسي ميركادو، في تصريحات اليوم، إن تأكيدات الخبراء تشير إلى خطر مواجهة حوالي 275 ألف طفل لشكل حاد من أشكال سوء التغذية خلال الفترة القادمة.

ولفتت المسؤلة الاممية إلى أن الإصابة بهذا المرض تزيد من خطر إصابة هؤلاء الأطفال بالكوليرا أو الحصبة بنسبة 9 بالمائة.

وأشارت إلى أن تدخل هياكل منظمة يونسيف في الصومال منذ بداية العام الجاري، مكن من علاج حوالي 56 ألف طفل من مختلف أشكال سوء التغذية، أي بزيادة تقدر بنسبة 88 بالمائة عما تم تحقيقه خلال العام الماضي.
سبأ
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