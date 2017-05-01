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إحتفال بتخرج 80 طالبا وطالبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بإب
[02/مايو/2017] إب - سبأ:
احتفلت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة إب اليوم بتخرج الدفعة الخامسة من كلية العلوم الإدارية والإنسانية والترجمة والدفعة السادسة لتقنية المعلومات لعدد 80 طالبا وطالبة.

وفي الإحتفال حث وكيل المحافظة صادق حمزة الطلاب والطالبات على مواصلة الدراسة والتحصيل العلمي العالي بما يخدم المصلحة العامة للوطن وتغطية إحتياجات سوق العمل في التخصصات الإدارية والإنسانية وتقنية المعلومات.

وأكد إستمرار التعليم مهما بلغت التحديات وتخريج أجيال قادرة على تحمل مسؤولية الوطن .. معربا عن إعتزاز كافة أبناء المحافظة بتخرج هذه الدفع من الجامعات اليمنية رغم ما يمر به الوطن من عدوان غاشم وحصار جائر.

وأشار الوكيل حمزة إلى أن إستمرار العدوان لن يثني أبناء الشعب اليمني عن مواصلة العلم والمعرفة والتطور في مختلف المجالات وميادين التعليم وغيرها.

تخلل الحفل الذي تم فيه تكريم المبرزين والمتفوقين بالهدايا العينية والشهادات التقديرية، أناشيد وفقرات فنية وقصائد شعرية.
سبأ
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