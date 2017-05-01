وزارة التربية تحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين الحوثي [02/مايو/2017] صنعاء - سبأ:

أحيت وزارة التربية والتعليم اليوم بمركز البحوث والتطوير التربوي اليوم الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.



وفي الفعالية التي حضرها وزيرا العدل القاضي أحمد عقبات والشباب والرياضة حسن زيد ونائبا وزارتي التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي .. أشاد وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي بمناقب الشهيد القائد وأخلاقه المقرونة بدرايته وجلده في طلب للعدل وإقرار الحق في زمن الخنوع.



وإستعرض في لمحة سريعة الصراع الأزلي بين الحق والباطل بدءا بصراع أبونا آدم مع إبليس الرجيم ومرورا بصراع الأنبياء والمرسلين مع قوى الشر والتكبر والطغيان في أزمنتهم ومعاناة الصالحين في نضالهم ضد قوى الظلم والاستكبار.



وتطرق الوزير الحوثي إلى عوامل قيام الحضارة الإنسانية ومنها الإستجابة لله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعدم الاعوجاج وتطبيق قواعد الدين والعمل السوي والسير السليم على صراط الله المستقيم.



وأشار إلى أهمية التمسك بتعاليم الدين الحنيف وهو ما حرص عليه الشهيد القائد في مسيرته القرآنية وفق منهاج المرسلين والأئمة والصالحين الأمر الذي يحتم على الجميع مواصلة السير في الكفاح والنضال الذي سار عليه ضد قوى الظلم والاستكبار.



من جانبه أشار أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور أحمد الرباعي إلى الحالة التي تمر بها الأمة من تخبط و فرقة وخنوع والتي في ظلها ناد الشهيد القائد بالوقوف ضد الهيمنة الصهيوأمريكية والعداء التاريخي مع العدو الصهيوني الغاصب للمقدسات الإسلامية وهي القضية الجوهرية للأمة .



ودعا إلى التلاحم والوقوف صفا واحدا وفقا توجيهات الشهيد القائد ضد التحديات الصهيونية.



فيما أكدت كلمتا وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه المساعد محمد طاهر والتربويات التي ألقتها بشرى المحطوري أهمية التمسك بما تضمنه مشروع الشهيد القائد المتمثل بالعودة للقرآن الكريم وتعزيز الثقة بالله وإحياء الشعور بالمسؤولية للخروج من حالة الضياع والتيه الذي تتخبط فيه الأمة .



وأشارا إلى الثقافات والمفاهيم المغلوطة التي كانت تؤلم الشهيد ومنها تقديم الخنوع والاستسلام على أنه حكمة في ظل نضاله لتحقيق العزة والكرامة والشجاعة للأمة.



تخلل الفعالية التي حضرها وكلاء قطاعات وزارة التربية والتعليم المختلفة قصيدة للشاعر نشوان الغولي .

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