تكريم 35 خريجاً وخريجة من قسم التصميم الداخلي بكلية الفنون الجميلة جامعة الحديدة [02/مايو/2017] الحديدة - سبأ:

كرم وكيل محافظة الحديدة لشؤون الثقافة والاعلام علي قشر اليوم 35 خريجا وخريجة من قسم التصميم الداخلي بكلية الفنون الجميلة جامعة الحديدة دفعة للعام 2017 - 2016 م .



وفي حفل التكريم الذي اقامه أولياء أمور الطلبة الخريجين هنأ وكيل المحافظة خريجي وخريجات دفعة "لك يا وطن "، بتخرجهم وإستكمال سنوات التعليم النظري من جامعة الحديدة وإنتقالهم إلى العمل الميداني والإنتاج والعطاء.



واعتبر الوكيل تخرج الطلاب والطالبات في ظل إستمرار العدوان والحصار صورة من صور الصمود في مواجهة العدوان الذي إستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



كما أشارت كلمة الخريجين التي ألقاها بشير الحودلي إلى أن هذا الاحتفال والتكريم يعد رسالة يوجهها الخريجين والخريجات لكل من يريد العبث بأمن هذا الوطن والعبث بمستقبل ابنائه.



وفي الحفل الذي حضره مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة ومدير عام مديرية المنصورية وعدد من محاضري كلية الفنون جرى توزيع الشهادات على الخريجين والخريجات.

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