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قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات وتكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
[02/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:

حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" قنص ثلاثة جنود سعوديين في موقع الفريضة بجيزان ، مبيناً أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في الكرس ، ملحمة ، العبادية ، التبة الحمراء أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم .

وحسب المصدر استهدفت وحدة المدفعية في الجيش واللجان مرابض مدفعية الجيش السعودي في جبل الدخان ، كما تم استهداف آلية عسكرية سعودية بصاروخ موجه في التبة الحمراء بجيزان ما أدى إلى مصرع طاقمها .

واستهدفت قوات الجيش واللجان بالقصف الصاروخي والمدفعي مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في رشاحة ، المخروق ، الفواز ، ذور عين ، منطقة عباسة قبالة منفذ الخضراء ، صلة ، الشبكة ، العش ، قيادة آل حماد و معسكر عاكفة في نجران محققة إصابات مباشرة .

وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في منفذ علب و موقع مستحدث خلف مركز المسيال العسكري في عسير .

وأشار المصدر إلى أنه تم استهداف تجمعات مرتزقة العدوان خلف جبل عيدة في مديرية نهم محافظة صنعاء ووادي نملة بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب محققة إصابات مباشرة .

ولفت المصدر إلى مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان في التبة الرملية بمديرية عسيلان محافظة شبوة ، وثلاثة آخرين في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ، كما تم استهداف تجمع للمرتزقة في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء .

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة ، منوهاً إلى مصرع خمسة من المرتزقة بنيران الجيش واللجان في المنطقة نفسها .

وفي محافظة تعز استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة العدوان في مفرق الشراجة و تبة الخزان بمديرية المعافر و شمال جبل نابضة ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم ، كما لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم في عملية نوعية شمال المخا جنوبي غرب تعز .

وأفاد المصدر أنه تم استهداف تجمعات الغزاة والمرتزقة غرب جبل النار في تعز بعدد من صواريخ الكاتيوشا محققة إصابات مباشرة.

سبأ
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