محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الهستيرية على محافظات الجمهورية صنعاء - سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الهستيرية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة .



وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"أن ثلاثة مواطنين أصيبوا في غارات لطيران العدوان على مدينة الراهدة بمديرية خدير محافظة تعز ، و غارتين على منطقة يختل وست غارات على الطريق العام في منطقة الهاملي بمديرية المخا .



وأشار إلى أن الطيران شن في تعز أيضاً غارة على مفرق الوازعية وغارتين على منطقتي العمري وحوزان بمديرية ذباب وثلاث غارات على معسكر خالد إحداها من طائرة بدون طيار ، كما شن غارة على منطقة قطبين في مديرية نهم ومثلها على مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي و غارة على إحدى المزارع في الجر بمديرية عبس في محافظة حجة ، و غارة على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ، كما شن خمس غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر بمحافظة صعدة .

سبأ [02/مايو/2017]سبأ