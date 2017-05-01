محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الصحة تطالب المنظمات الدولية تحمل مسئولياتها تجاه ما يتعرض له اليمن من عدوان







طالبت وزارة الصحة العامة والسكان المنظمات الدولية والإنسانية تحمل مسئولياتها الأخلاقية والقانونية إزاء استهداف العدوان السعودي الأمريكي للمواطنين والمسعفين والطواقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي وتعطيل دورهم الحيوي والإنساني.



كما طالبت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمال تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه الأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي بالضغط لإعادة البنك المركزي إلى صنعاء وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة المتوقفة منذ ثمانية شهور ومن بينهم أكثر من ثلاثين ألف موظفاً في الصحة .



وأشار البيان إلى أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن زاد من معاناة موظفي الدولة وعائلاتهم الذين لايزالون يقومون بواجبهم الإنساني بكل إخلاص وتفانٍ .



وحمّل البيان المنظمات الدولية مسئولية ذلك كونهم على علم بنقل البنك المركزي و أخذوا الضمانات والالتزامات بصرف المرتبات لجميع موظفي الجمهورية ، وقال " قدم الاتحاد العام لعمال اليمن كشوفات المرتبات للجهات الدولية منذ شهور إلا أن صرف المرتبات لم يتم حتى الآن ".



وثمنت وزارة الصحة جهود العمال اليمنيين بشكل عام والعاملين في القطاع الصحي خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الغاشم الذي دمر البنية التحتية واستهدف العُمال في مرافق العمل والإنتاج.



وهنأت الوزارة بهذه المناسبة كافة العاملين في القطاع الصحي ومواقع العمل والإنتاج ، مترحمة على أرواح الشهداء من الطواقم الطبية والمسعفين الذين استشهدوا في غارات الغدر والطغيان أثناء أدائهم أعمالهم الإنسانية ، سائلة المولى العلي القدير أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.



سبأ [02/مايو/2017] صنعاء – سبأ:سبأ