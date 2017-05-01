ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - مايو - 2017 الساعة 01:43:40م
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات وتكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .
اضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه السادس عشر.. واستشهاد الأسير المحرر مازن المغربي
دخل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، اليوم الثلاثاء، يومهم السادس عشر على التوالي ضمن "إضراب الحرية والكرامة" منذ 17 ابريل 2017، وسط تواصل المسيرات والمهرجانات والفعاليات المحلية والدولية التضامنية معهم...
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
آخر الأخبار:
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الهستيرية على محافظات الجمهورية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في وادي نملة بمحافظة مأرب
مصرع عدد من المرتزقة في تدمير مدرعة بمديرية خب والشعف بالجوف
وزارة الصحة تطالب المنظمات الدولية تحمل مسئولياتها تجاه ما يتعرض له اليمن من عدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الأوقاف والإرشاد تنبه المواطنين بعدم التسجيل في الوكالات لموسم حج 1438هـ
[02/مايو/2017] صنعاء – سبأ:



نبّه وكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد عبدالله ناصر عامر كافة المواطنين بعدم التسجيل في أي من وكالات الحج والعمرة لموسم حج هذا العام 1438 هجرية حتى يتم الإعلان رسميا من قبل الوزارة.

وأوضح الوكيل عامر في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء أنه تم دعوة كافة وكالات الحج والعمرة للتقدم بطلب منح الترخيص بالتفويج لموسم الحج لهذا العام إلى قطاع الحج والعمرة بالوزارة بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية اللازمة .

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوكالات المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للحج ، لافتاً إلى أنه تم تشكيل "فريق تواصل" من المعنيين والمختصين في القطاع للتواصل مع الجانب السعودي فيما يخص إجراءات موسم الحج لهذا العام على أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة بناء على تقرير الفريق حول نتائج مشاوراته مع الجانب السعودي.


وأكد عامر أن الوزارة ممثلة بقطاع الحج العمرة ستقدم كافة التسهيلات التي تليق بالحجاج اليمنيين لهذا العام بعيدا عن المناكفات والصراعات كون المقدسات الإسلامية ملك للأمة الإسلامية جمعاء.

سبأ
  المزيد من (محلي)
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات وتكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الهستيرية على محافظات الجمهورية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في وادي نملة بمحافظة مأرب
مصرع عدد من المرتزقة في تدمير مدرعة بمديرية خب والشعف بالجوف
وزارة الصحة تطالب المنظمات الدولية تحمل مسئولياتها تجاه ما يتعرض له اليمن من عدوان
قنص جنود سعوديين ودك تحصيناتهم ومواقعهم في جيزان ونجران وعسير
ضبط إرهابيين اثنين حاولا زرع عبوة ناسفة في البيضاء
مصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية بالمخا
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في محافظة البيضاء
أبناء محافظة الجوف يعلنون النفير العام ورفد الجبهات بالرجال
العدوان السعودي على اليمن
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان بمديرية المصلوب بالجوف
[01/مايو/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان وتدمير آلية عسكرية لهم بصرواح بمأرب
[01/مايو/2017]
قصف مدفعي يستهدف تجمع لمرتزقة العدوان بمديرية المعافر بتعز
[01/مايو/2017]
انطلاق حملة تغريدات مساء اليوم لكشف جرائم العدوان بحق العمال في اليمن
[01/مايو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين ومقومات الحياة في عدة محافظات
[01/مايو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by