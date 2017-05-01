محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأوقاف والإرشاد تنبه المواطنين بعدم التسجيل في الوكالات لموسم حج 1438هـ







نبّه وكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد عبدالله ناصر عامر كافة المواطنين بعدم التسجيل في أي من وكالات الحج والعمرة لموسم حج هذا العام 1438 هجرية حتى يتم الإعلان رسميا من قبل الوزارة.



وأوضح الوكيل عامر في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء أنه تم دعوة كافة وكالات الحج والعمرة للتقدم بطلب منح الترخيص بالتفويج لموسم الحج لهذا العام إلى قطاع الحج والعمرة بالوزارة بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية اللازمة .



وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوكالات المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للحج ، لافتاً إلى أنه تم تشكيل "فريق تواصل" من المعنيين والمختصين في القطاع للتواصل مع الجانب السعودي فيما يخص إجراءات موسم الحج لهذا العام على أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة بناء على تقرير الفريق حول نتائج مشاوراته مع الجانب السعودي.





وأكد عامر أن الوزارة ممثلة بقطاع الحج العمرة ستقدم كافة التسهيلات التي تليق بالحجاج اليمنيين لهذا العام بعيدا عن المناكفات والصراعات كون المقدسات الإسلامية ملك للأمة الإسلامية جمعاء.



سبأ [02/مايو/2017] صنعاء – سبأ:سبأ