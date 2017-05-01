محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص جنود سعوديين ودك تحصيناتهم ومواقعهم في جيزان ونجران وعسير





قنصت وحدات الجيش واللجان الشعبية جنود سعوديين ودكت تحصيناتهم ومواقعهم في جيزان ونجران وعسير محققة إصابات مباشرة.



وأوضح مصدر عسكري في جيزان لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وحدة القناصة في الجيش واللجان قنصت ثلاثة جنود سعوديين في موقع الفريضة ، مبيناً أن وحدة المدفعية الجيش واللجان دكت تحصينات الجنود السعوديين وتجمعاتهم في الكرس ، ملحمة ، العبادية ، التبة الحمراء ما أدى إلى سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح .



وذكر المصدر أنه تم استهداف آلية عسكرية سعودية بصاروخ موجه في التبة الحمراء ما أدى إلى مصرع طاقمها ، كما تم استهداف مرابض مدفعية الجيش السعودي في جبل الدخان .



وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش واللجان استهدفت بالقصف الصاروخي والمدفعي مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في رشاحة ، المخروق ، الفواز ، ذور عين ، منطقة عباسة قبالة منفذ الخضراء ، صلة ، الشبكة ، العش ، قيادة آل حماد و معسكر عاكفة في نجران محققة إصابات مباشرة .



ولفت إلى أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في منفذ علب و موقع مستحدث خلف مركز المسيال العسكري في عسير .

سبأ [02/مايو/2017] جيزان - سبأ:سبأ