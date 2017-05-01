ضبط إرهابيين اثنين حاولا زرع عبوة ناسفة في البيضاء [02/مايو/2017] البيضاء - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة البيضاء ارهابيين اثنين حاولا زرع عبوة ناسفة على الطريق العام المؤدي إلى مديرية مكيراس.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ألقت القبض على إرهابيين اثنين حاولا زرع عبوة ناسفة في الطريق المؤدي إلى المديرية.



وأهاب المصدر بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الإبلاغ عن أي عناصر أو تحركات مشبوهة بما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وأكد أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

سبأ