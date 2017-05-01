انفجار قوي في حي المال في تورونتو الكندية [02/مايو/2017] تورونتو - سبـأ:

هز انفجار حي المال في مدينة تورونتو الكندية الاثنين مما دفع الشرطة إلى إغلاق قطاع من منطقة وسط المدينة فيما شوهد دخان كثيف ينبعث من فتحات الصرف الصحي.



وقال مدير فرقة إطفاء تورونتو لقناة (سي.بي.سي) الناطقة بالفرنسية إن الانفجار ربما نجم عن انفجار في محول للطاقة حيث شوهد دخانا كثيفا كان ينبعث من فتحات الصرف الصحي بشارع كينج آند باي في وسط القلب المالي للمدينة.



وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه لم ترد تقارير عن إصابات وإن الشرطة وشاحنات الإطفاء في الموقع.

سبأ