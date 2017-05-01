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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - مايو - 2017 الساعة 11:24:42ص
مصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية بالمخا
أكد مصدر عسكري مصرع العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مديرية المخا بمحافظة تعز .
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  محلي
مصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية بالمخا
[02/مايو/2017] تعز - سبأ:

أكد مصدر عسكري مصرع العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مديرية المخا بمحافظة تعز .

 وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في عملية نوعية شمال المخا جنوبي غرب تعز ، كما سقط عدد من المرتزقة بين قتيل وجريح إثر قصف للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم شمال جبل نابضة.

 وأشار المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المواقع لنقل القتلى والجرحى من المرتزقة.
سبأ
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