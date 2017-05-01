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مجلس اللوردات البريطاني يحذر من سياسة ترامب بالشرق الأوسط
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مجلس اللوردات البريطاني يحذر من سياسة ترامب بالشرق الأوسط
[02/مايو/2017]
لندن - سبأ:
حذر مجلس اللوردات البريطاني من النهج الذي تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبرا أن هذا النهج قد يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط وتصاعد حدة الصراعات في المنطقة.

وقالت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني وفق ما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الالكتروني اليوم الثلاثاء "إن النهج الذي تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط وتصاعد حدة الصراعات في المنطقة".

ووصفت اللجنة، التي عكفت على دراسة أوضاع الشرق الأوسط لستة أشهر، السياسة الخارجية لإدارة ترامب بأنها "غير متوقعة" و"هدامة".

وحث أعضاء اللجنة على سحب دعم بريطانيا لسياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط، محذرة من أن النهج الأمريكي المتبع متقلب، وغير متوقع، وهدام، ومن الممكن أن يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات والصراعات في المنطقة.

وقالت اللجنة إن الرئيس الأمريكي يتعامل بعدوانية مع قضية الحد من خطر البرنامج النووي الإيراني، وينطوي موقفه من حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على كثير من التناقض.

وأوصى التقرير الصادر عن اللجنة بأن تنأى بريطانيا بنفسها عن السياسة الخارجية الأمريكية، وأن تعيد رسم ملامح سياستها الخارجية بعيدا عن النهج المتبع من الإدارة الأمريكية الجديدة.

كما أكدت على ضرورة أن تبدأ الحكومة بدعم محورين أساسيين للسياسة الخارجية في الوقت الراهن، وذلك من خلال إظهار المزيد من الدعم للاتفاق النووي الإيراني، والتأكيد على دعمها لحل الدولتين.

وقال بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، الأسبوع الماضي إن بريطانيا لن تتمكن من رفض طلب الولايات المتحدة دعمها في أي إجراء عسكري موجه للأهداف التابعة للحكومة السورية.


سبأ
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