عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بيونغ يانغ تلوح بالنووي ردا على مناورات القاذفات الأمريكية سول - سبـأ:

أثار إجراء قاذفات استراتيجية أمريكية مناورات فوق كوريا الجنوبية أمس رد فعل حاد من قبل كوريا الشمالية حيث حذرت بيونغ يانغ من أنها جاهزة للرد على أي حرب تشعلها الولايات المتحدة باستخدام قوة الردع النووي.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "جيش كوريا الشمالية يتابع بيقظة الأعمال العسكرية للإمبريالية الأمريكية.. وبيونغ يانع جاهزة للرد على أي حرب تشعلها الولايات المتحدة باستخدام قوة الردع النووي".



ونصحت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية واشنطن بأن "لا تنسى تحذيرات الجيش الشعبي الكوري الصارمة".



وكانت قاذفتا قنابل أمريكيتان حلقتا أمس فوق أراضي كوريا الجنوبية، بحسب قيادة المحيط الهادئ لسلاح الجو الأمريكي.



إوقال بيان لهذه القيادة العسكرية الأمريكية اليوم إن "قاذفتا قنابل (B-1B Lancer) أقلعتا الاثنين من قاعدة أندرسين في غوام لإجراء مناورات مشتركة مع سلاح الجو الكوري الجنوبي والياباني".



وشدد البيان العسكري الأمريكي على أن إرسال هذه الطائرات الحربية إلى كوريا الجنوبية يعد "عملية اعتيادية للحفاظ على التواجد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا علاقة له بأي حالة أو دولة محددة".



بالمقابل، أبلغ متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية الصحفيين أن الهدف من تحليق القاذفات الأمريكية من طراز " B-1B " هو "استعراض القوة أمام كوريا الشمالية"، مضيفا أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية مكثت نحو 3 ساعات في منطقة شبه الجزيرة الكورية.



وكانت الولايات المتحدة أرسلت في وقت سابق قوة بحرية ضاربة إلى المنطقة تتقدمها حاملة الطائرات النووية "Carl Vinson" والغواصة النووية "Virgini"، وأثارت هذه الخطوات بالإضافة إلى التصريحات النارية المتبادلة بين واشنطن وبيونغ يانغ القلق في دول المنطقة.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ