ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - مايو - 2017 الساعة 10:43:53ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور محافظة ريمة
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس غالب مطلق ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان حمود جليدان اليوم مح
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
آخر الأخبار:
أمريكا تصدر تحذيرا بشأن السفر لأوروبا بسبب مخاطر هجمات إرهابية
أبناء محافظة الجوف يعلنون النفير العام ورفد الجبهات بالرجال
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان بمديرية المصلوب بالجوف
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان وتدمير آلية عسكرية لهم بصرواح بمأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
أمريكا تصدر تحذيرا بشأن السفر لأوروبا بسبب مخاطر هجمات إرهابية
[02/مايو/2017]
واشنطن - سبأ:
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين تحذيرا بشأن السفر لأوروبا قائلة إنه ينبغي للمواطنين الأمريكيين الحذر من التهديد المتواصل من هجمات إرهابية في أنحاء القارة.

وفي التحذير استشهدت الوزارة بأحداث وقعت مؤخرا في فرنسا وروسيا والسويد والملكة المتحدة وقالت إن تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة "لديهما القدرة على تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا".

وانتهى في فبراير تحذير السفر السابق للوزارة بشأن أوروبا الذي كانت قد أصدرته قبل موسم العطلات الشتوية.

وقال مسؤول بالوزارة إن تحذير الاثنين ليس مدفوعا بتهديد محدد لكنه إقرار باستمرار مخاطر التهديدات خاصة قبل موسم العطلات الصيفية. وينتهي أجل التحذير في الأول من سبتمبر.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن المراكز التجارية والمنشآت الحكومية والفنادق والأندية والمطاعم وأماكن العبادة والمتنزهات والمطارات ومواقع أخرى كلها أهداف محتملة لهجمات.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
إندلاع أعمال شغب في باريس خلال مسيرات بمناسبة يوم العمال العالمي
مقتل 13 عنصرا من (داعش) شمالي العراق
الشرطة البريطانية تعتقل ثلاث فتيات شرق لندن للاشتباه بتحضيرهن لعمل إرهابي
كوريا الشمالية تؤكد استعدادها لإجراء تجربة نووية سادسة
الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم في معتقلات الاحتلال لليوم الـ 15 على التوالي
اقتراح روسي بإنشاء مناطق ''تخفيف التصعيد'' في سوريا
ارتفاع حصيلة ضحايا عواصف وسط غرب الولايات المتحدة إلى 14 قتيلا
مقتل خمسة أشخاص في حادث بحوض لبناء السفن في كوريا الجنوبية
قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين من الخليل
مفوضية شؤون اللاجئين ترسل مساعدات جوية للفارين من العنف في الكونغو الديمقراطية
العدوان السعودي على اليمن
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان بمديرية المصلوب بالجوف
[01/مايو/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان وتدمير آلية عسكرية لهم بصرواح بمأرب
[01/مايو/2017]
قصف مدفعي يستهدف تجمع لمرتزقة العدوان بمديرية المعافر بتعز
[01/مايو/2017]
انطلاق حملة تغريدات مساء اليوم لكشف جرائم العدوان بحق العمال في اليمن
[01/مايو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين ومقومات الحياة في عدة محافظات
[01/مايو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by