Amran: Arrestation d'un niche d'éléments criminels liés à l'agression



AMRAN, 02 Mai (SABA)- Les services de sécurité et des comités populaires ont arrêtée un niche appartenant aux éléments criminels liés à l'agression saoudienne au district de Khamir dans le gouvernorat d'Amran.



Une source de sécurité a indiqué à SABA que les services de sécurité et les comités populaires ont pu arrêter la niche contenant un magasin d'explosifs et d'armes.



La source a souligné que des éléments du Parti du réforme ont déposé ces explosifs saisis et des armes à la Maison de Coran au district de Khamir.

[02/مايو/2017]SABA