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ضبط وكر لعناصر إجرامية مرتبطة بالعدوان يحوي أسلحة ومتفجرات بعمران
[01/مايو/2017]
عمران - سبأ :

 ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية اليوم وكر لعناصر إجرامية مرتبطة بالعدوان السعودي الأمريكي في مديرية خمر بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنت ضبط وكر لعناصر إجرامية مرتبطة بالعدوان في مديرية خمر يحوي مخزنا للمتفجرات وأسلحة.

وأشار المصدر إلى أن عناصر من حزب الإصلاح خزنت المتفجرات والأسلحة المضبوطة في دار القرآن بمديرية خمر.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لن تألوا جهدا في متابعة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.. داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

سبـأ
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