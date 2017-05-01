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مصدر مسؤل بمكتب رئيس الوزراء يدين تجدد عملية ترحيل ابناء المحافظات الشمالية من عدن
[01/مايو/2017]
صنعاء - سبأ :

 أدان مصدر مسؤل بمكتب رئيس الوزراء، تجدد عملية ترحيل المواطنيين من أبناء المحافظات الشمالية من محافظة عدن ، من قبل الحراك الجنوبي المسلح بدعم وتشجيع من قبل الاحتلال الإماراتي السعودي.


وندد المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ، بهذا السلوك المشين والمجرم شرعا وقانونيا والمنبوذ وطنيا ، الممارس من قبل الحراك المسلح الذي يتحمل المسؤلية الرئيسة عن تغذية الكراهية ونشر ثقافة البغضاء والشحناء بين ابناء الوطن الواحد .


وطالب المصدر المنظمات الحقوقية، رصد هذه الانتهاكات المرتكبة من قبل الحراك الجنوبي المسلح بحق ابناء الوطن ، وذلك لمحاكمة مرتكبيها عاجلا أم آجلا ومن يقفون ورائهم.. محذرا في الوقت نفسه من التداعيات الخطيرة لهذا الفعل المستفز على ما تبقى من النسيج الاجتماعي ومن عواقب وخيمة على الاستقرار والسلم الاجتماعي في المدى المنظور.


وحمل المصدر في ختام تصريحه ، قوى الاحتلال الأعرابي وحكومة الفار هادي، المسؤلية الاخلاقية والقانونية عن هذه التصرفات الغوغائية والشطرية البغيضة والمنبوذة من قبل كافة ابناء الوطن.

سبـأ
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