Le Président al-Sammad visite Raimah [01/مايو/2017]



RAIMAH, 01 Mai (SABA) - Le président du Conseil politique suprême Saleh al-Sammad, le premier ministre adjoint des affaires économiques Dr. Hussein Maqboli, ministre de l'Administration locale Ali al-Qaisi, ministre des Travaux publics et des routes Ing. Ghaleb Mutlaq et ministre des Communications et technologies de l'information Julaidan Hamoud Julaidan, ont visité ce lundi la province de Raimah.



Le président et ses compagnons, en accompagnant le gouverneur de Raimah Hassan al-Amri et un certain nombre de membres du Parlement et les dirigeants des conseils locaux et les directeurs des bureaux exécutifs de la province ont visité un certain nombre de régions de la province.



Le président et ses compagnons ont tenu une réunion avec les dirigeants de la province et les directeurs des bureaux exécutifs et des personnalités sociales et des représentants d'organisations de la société civile à la Faculté des sciences de l'éducation et appliquées dans la province.



Ils ont également discuté les dommages causés par les avions de guerre d'agression américano-saoudienne contre les habitants de la province, y compris le bâtiment du gouvernement dans lequel l'avion F16 a lancé plus de 17 raids.



