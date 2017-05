Deux citoyens tués dans un raid de l'agression saoudo-américaine à Taiz [01/مايو/2017]



TAIZ, 01 Mai (SABA) - Deux citoyens ont été tués et quatre autres blessés lorsque les avions de guerre de l'agression américano-saoudienne ont mené un raid dans le district de Maqbanah de la province de Taiz, un responsable militaire a déclaré à Saba lundi.



Le raid a frappé la jonction d'Al Waza'aih, tuant deux citoyens et blessant quatre autres.



De plus, les avions de combat d'agression a frappé le camp de Khalid, avec deux fois, dans le même quartier, et a frappé la zone de Hawzan dans le quartier de Dhubab, ainsi qu'un autre raid sur la jonction d'Al Waza'aih dans le district de Maqbanah, a ajouté le responsable.



AS/AS



SABA